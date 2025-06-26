Эйс Бэйли «понятия не имел» об интересе «Юты» до выбора под 5-м номером на драфте-2025

Эйс Бэйли попал в «Джаз».

Защитник не ездил на просмотры и хотел попасть в команду, где получит центральную роль и много игрового времени.

Бэйли был выбран 5-м и признался, что «понятия не имел» об интересе со стороны «Юты».

«Думаю, что предстоит много работы после моего прихода. Я люблю трудиться. Буду мотивировать партнеров стать лучше. Хочу стать лидером c самого начала.

Рад окончанию этой истории с драфтом. Это был замечательный опыт. Тяжелая работа, физические и ментальные испытания, подготовка к следующему уровню.

Теперь я готов заняться баскетболом», – заключил Бэйли.