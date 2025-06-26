Эйс Бэйли «понятия не имел» об интересе «Юты» до выбора под 5-м номером на драфте-2025
Эйс Бэйли попал в «Джаз».
Защитник не ездил на просмотры и хотел попасть в команду, где получит центральную роль и много игрового времени.
Бэйли был выбран 5-м и признался, что «понятия не имел» об интересе со стороны «Юты».
«Думаю, что предстоит много работы после моего прихода. Я люблю трудиться. Буду мотивировать партнеров стать лучше. Хочу стать лидером c самого начала.
Рад окончанию этой истории с драфтом. Это был замечательный опыт. Тяжелая работа, физические и ментальные испытания, подготовка к следующему уровню.
Теперь я готов заняться баскетболом», – заключил Бэйли.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1604 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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