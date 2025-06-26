Остин Ривз отказался от продления контракта с «Лейкерс» на 4 года и 89,2 млн долларов
Остин Ривз станет свободным агентом следующим летом.
Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз на этой неделе официально отклонил предложение клуба о максимальном продлении контракта на четыре года и 89,2 млн долларов, сообщает The Athletic.
Ривз планирует стать неограниченным свободным агентом по окончании сезона-2025/26. В 2023 году «Лейкерс» подписали с Ривзом четырехлетний контракт на 54 млн долларов с опцией игрока на четвертый год. Защитник рассчитывает получить гораздо более крупную сделку на рынке свободных агентов в 2026 году.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости