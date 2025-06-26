Дориан Финни-Смит планирует отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом
Ожидается, что Дориан Финни-Смит станет свободным агентом.
Форвард «Лейкерс» рассматривает возможность отказа от опции продления контракта на следующий сезон и выхода на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
В контракте Финни-Смита есть опцией игрока на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов.
32-летний форвард играл важную роль в составе «Лейкерс» в прошедшем сезоне, набирая в среднем 8,7 очка, 3,9 подбора и 1,4 передачи за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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