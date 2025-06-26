Дориан Финни-Смит планирует отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом

Ожидается, что Дориан Финни-Смит станет свободным агентом.

Форвард «Лейкерс » рассматривает возможность отказа от опции продления контракта на следующий сезон и выхода на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В контракте Финни-Смита есть опцией игрока на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов.

32-летний форвард играл важную роль в составе «Лейкерс» в прошедшем сезоне, набирая в среднем 8,7 очка, 3,9 подбора и 1,4 передачи за матч.