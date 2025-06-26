Макар Коновалов и Илья Попов станут игроками «Локомотива-Кубань»
Два игрока сборной России пополнят состав «Локомотива-Кубань».
Краснодарский клуб подпишет контракты с разыгрывающим Макаром Коноваловым (24 года, 187 см) и центровым Ильей Поповым (30 лет, 208 см).
В прошедшем сезоне Коновалов был одним из лидеров МБА-МАИ, набирая 10,0 очка и 5,1 передачи в среднем за матч. Попов завершал сезон в «Уралмаше», набирая 8,4 очка и 3,7 подбора в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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