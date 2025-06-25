Иван Самойленко снова попробует себя в Лиге ВТБ в составе «Локомотива-Кубань»

«Локо» подпишет Ивана Самойленко.

21-летний защитник провел первые матчи в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/24 в составе «Руны». Самойленко вышел на паркет в 6 матчах, набирая 0,3 очка и 0,7 передачи за 5,3 минуты в среднем.

Сезон-2024/25 защитник завершал в «Темп-СУМЗ » и помог выиграть титул чемпиона Суперлиги, набирая 6,6 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи за 15 минут в среднем.

Отец баскетболиста – разыгрывающий Петр Самойленко, обладатель титула чемпиона Европы 2007 года.