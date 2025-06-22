Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ

Андрей Мартюк останется в «Локомотиве-Кубань».

25-летний центровой заработает в следующем сезоне 70 млн рублей по контракту с краснодарским клубом без учета бонусов, сообщает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с «Локо» о сумме выкупа за Мартюка и тот, скорее всего, продолжит выступать за краснодарскую команду в следующем сезоне. Контракт Мартюка с «Локо » рассчитан до конца сезона-2027/28.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Мартюк набирал 8,1 очка, 4,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.