Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
Андрей Мартюк останется в «Локомотиве-Кубань».
25-летний центровой заработает в следующем сезоне 70 млн рублей по контракту с краснодарским клубом без учета бонусов, сообщает «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с «Локо» о сумме выкупа за Мартюка и тот, скорее всего, продолжит выступать за краснодарскую команду в следующем сезоне. Контракт Мартюка с «Локо» рассчитан до конца сезона-2027/28.
В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Мартюк набирал 8,1 очка, 4,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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