«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с Кассиусом Робертсоном

Кассиус Робертсон стал игроком «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб объявил о подписании канадского атакующего защитника (31 год, 191 см). Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Робертсон приехал из Испании, где выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде ».

В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.