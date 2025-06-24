0

«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с Кассиусом Робертсоном

Кассиус Робертсон стал игроком «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб объявил о подписании канадского атакующего защитника (31 год, 191 см). Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26. 

Робертсон приехал из Испании, где выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде».

В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?8212 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoХовентуд
Кассиус Робертсон
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»
сегодня, 11:29
Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
1922 июня, 16:06
Андрей Мартюк, скорее всего, останется в «Локо». ЦСКА не смог договориться о сумме выкупа
1021 июня, 17:31
«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года
120 июня, 16:24
Главные новости
Евробаскет-2025. Женщины. 1/4 финала. Франция уверенно победила Литву, Италия выиграла у Турции в овертайме
32 минуты назад
Матисс Тайбулл воспользовался опцией продления контракта с «Портлендом»
16 минут назад
Си Джей Макколлум и Келли Олиник перейдут в «Вашингтон», Джордан Пул и Саддик Бей – в «Новый Орлеан»
3029 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» сыграет с «Вашингтоном» в гостях, «Индиана» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
39 минут назад
Влад Голдин о собеседованиях с командами НБА: «В баскетболе они уже все видели. Им надо понять, какой ты человек»
155 минут назад
Отец Шэя Гилджес-Александера о сыне: «Что делает его лучшим человеком, так это то, как он ведет себя за пределами площадки»
1сегодня, 18:46
Kai Cenat (18,1 млн фолловеров) пригласил Леброна Джеймса на стрим: «Я могу надрать твой зад в Madden NFL!»
сегодня, 18:31Игры
Аарон Уиггинс: «Когда-то нас называли «черной дырой НБА». Четыре года спустя они должны называть нас чемпионами НБА!»
8сегодня, 18:02Видео
Айзейя Хартенштайн пришел на чемпионский парад в футболке с изображением окровавленного Ника Коллисона
4сегодня, 17:45Фото
Шэй Гилджес-Александер позволил болельщикам «Тандер» прикоснуться к Кубку Ларри О’Брайена
2сегодня, 17:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тимофей Мозгов стал гостем рубрики Антона Понкрашова «Тренировка с PRO»
сегодня, 18:38Видео
Джейлен Уильямс – болельщикам: «Все это было бы невозможно без вас, ребята»
сегодня, 18:23
Евгений Пашутин: «Пермь – столица баскетбола России»
1сегодня, 16:17
Агент Никола Филипович: «Сравнение с Гидди говорит об уважении, которое Демин уже начинает получать в НБА»
сегодня, 15:58
Артем Шлегель продлил контракт с «Енисеем» на сезон-2025/26
сегодня, 15:05
Александер Секулич: «Чави Паскуаль задал очень высокую планку, будет непросто соответствовать этим стандартам»
сегодня, 14:08
Огнен Кузмич завершил карьеру
1сегодня, 13:31
Чемпионат Франции. Финал. «Париж» примет «Монако» в решающем матче
сегодня, 12:54
Владимир Ивлев остается в «Уралмаше» еще на один сезон
1сегодня, 12:15
Андрей Воронцевич: «Уход из ЦСКА был необходимостью для становления и роста»
3сегодня, 11:59