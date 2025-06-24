«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с Кассиусом Робертсоном
Кассиус Робертсон стал игроком «Локомотива-Кубань».
Краснодарский клуб объявил о подписании канадского атакующего защитника (31 год, 191 см). Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.
Робертсон приехал из Испании, где выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде».
В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?8212 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости