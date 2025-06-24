«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»
Канадский защитник присоединится к клубу из Краснодара.
Как сообщает инсайдер Чема де Лукас, Кассиус Робертсон (30 лет, 190 см) перейдет в «Локомотив-Кубань».
В Испании защитник выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде».
В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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