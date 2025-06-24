«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»

Канадский защитник присоединится к клубу из Краснодара.

Как сообщает инсайдер Чема де Лукас, Кассиус Робертсон (30 лет, 190 см) перейдет в «Локомотив-Кубань ».

В Испании защитник выступал за такие команды, как «Валенсия » и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде ».

В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.