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«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»

Канадский защитник присоединится к клубу из Краснодара.

Как сообщает инсайдер Чема де Лукас, Кассиус Робертсон (30 лет, 190 см) перейдет в «Локомотив-Кубань».

В Испании защитник выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Обрадойро», а последний год провел в «Ховентуде».

В текущем сезоне чемпионата Испании Робертсон принял участие в 31 матче, набирая в среднем 14,6 очка, и занял 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Чемы де Лукаса в соцсети X
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