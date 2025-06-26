Купер Флэгг о 1-м номере драфта: «Мечта сбылась»

Купер Флэгг поделился впечатлениями от выбора под 1-м номером драфта НБА.

«Я испытываю невероятные ощущения. Если честно, сбылась моя мечта.

Я буду рад впитывать новую информацию и просто учиться, быть в одной команде с парнями уровня Зала славы и просто иметь возможность учиться у них», – сказал новичок «Далласа ».

«Мэверикс» выбрали форварда Купера Флэгга под первым номером драфта 2025 года.