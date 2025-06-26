Купер Флэгг о 1-м номере драфта: «Мечта сбылась»
Купер Флэгг поделился впечатлениями от выбора под 1-м номером драфта НБА.
«Я испытываю невероятные ощущения. Если честно, сбылась моя мечта.
Я буду рад впитывать новую информацию и просто учиться, быть в одной команде с парнями уровня Зала славы и просто иметь возможность учиться у них», – сказал новичок «Далласа».
«Мэверикс» выбрали форварда Купера Флэгга под первым номером драфта 2025 года.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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