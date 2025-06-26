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Егор Демин: «Хочу сыграть против Луки Дончича. Будем ругаться на испанском»

Новички НБА поделились своими ожиданиями от первого сезона.

Молодых баскетболистов спросили, с кем они хотят встретиться на игровой площадке.

Купер Флэгг: «С моими одноклубниками».

Егор Демин: «С Лукой Дончичем. Будем ругаться на испанском».

Коллин Мюррэй-Бойлс: «С Леброном. Он играл в НБА, когда я еще не родился. Это безумие».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1190 голосов
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ОрландоОрландо
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Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
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