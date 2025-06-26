Егор Демин: «Хочу сыграть против Луки Дончича. Будем ругаться на испанском»

Новички НБА поделились своими ожиданиями от первого сезона.

Молодых баскетболистов спросили, с кем они хотят встретиться на игровой площадке.

Купер Флэгг : «С моими одноклубниками».

Егор Демин : «С Лукой Дончичем. Будем ругаться на испанском».

Коллин Мюррэй-Бойлс: «С Леброном. Он играл в НБА , когда я еще не родился. Это безумие».