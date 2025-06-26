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Нико Харрисон о приходе Купера Флэгга: «Удача сопутствует смелым. Это шанс, который выпадает раз в жизни»

Нико Харрисон прокомментировал драфт «Мэверикс».

Команда получила первый пик, несмотря на результат 39-43 в регулярном сезоне и 1,8% вероятности.

«Даллас» выбрал форварда Купера Флэгга, единогласного фаворита драфта-2025.

«Удача сопутствует смелым. Очень рад тому, что нам повезло.

Флэгг – талант поколения. Такой шанс бывает раз в жизни.

Надеюсь, что это успокоит наших фанатов», – заявил генменеджер «Далласа».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1372 голоса
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ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
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