Нико Харрисон о приходе Купера Флэгга: «Удача сопутствует смелым. Это шанс, который выпадает раз в жизни»
Нико Харрисон прокомментировал драфт «Мэверикс».
Команда получила первый пик, несмотря на результат 39-43 в регулярном сезоне и 1,8% вероятности.
«Даллас» выбрал форварда Купера Флэгга, единогласного фаворита драфта-2025.
«Удача сопутствует смелым. Очень рад тому, что нам повезло.
Флэгг – талант поколения. Такой шанс бывает раз в жизни.
Надеюсь, что это успокоит наших фанатов», – заявил генменеджер «Далласа».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1372 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
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