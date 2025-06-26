Букмекеры не ожидали, что Демин попадет в топ-10 на драфте НБА. Его под 8-м пиком выбрал «Бруклин»

Егор Демин неожиданно для букмекеров был выбран в топ-10 на драфте НБА.

Россиянина под восьмым пиком выбрал «Бруклин». Это самый высокий пик в истории российского баскетбола – ранее раньше всех на драфтах НБА выбрали форварда Ярослава Королева, который ушел 12-м в «Клипперс».

На попадание Демина в топ-10 давали коэффициент 3.70, что соответствовало вероятности в 27%.

Форвард Купер Флэгг ожидаемо был выбран «Далласом» под первым номером – букмекеры давали на это 1.01, или 99%.

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