Эван Фурнье может пропустить Евробаскет-2025 из-за травмы
Сборная Франции может лишиться еще одного ключевого игрока.
Участие опытного защитника Эвана Фурнье в предстоящем чемпионате Европы находится под вопросом из-за проблем с правым голеностопным суставом, сообщает L’Equipe.
32-летний защитник «Олимпиакоса» боролся с травмой в течение нескольких месяцев и недавно прошел обширное медицинское обследование, включая консультации со специалистами в Германии. Его участие в Евробаскете, который пройдет с 27 августа по 14 сентября, остается под большим вопросом.
Ранее стало известно, что Франция выступит на Евробаскете без центровых Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Руди Гобера («Миннесота»).
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?299 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
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