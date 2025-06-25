Эван Фурнье может пропустить Евробаскет-2025 из-за травмы

Сборная Франции может лишиться еще одного ключевого игрока.

Участие опытного защитника Эвана Фурнье в предстоящем чемпионате Европы находится под вопросом из-за проблем с правым голеностопным суставом, сообщает L’Equipe.

32-летний защитник «Олимпиакоса » боролся с травмой в течение нескольких месяцев и недавно прошел обширное медицинское обследование, включая консультации со специалистами в Германии. Его участие в Евробаскете, который пройдет с 27 августа по 14 сентября, остается под большим вопросом.

Ранее стало известно, что Франция выступит на Евробаскете без центровых Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Руди Гобера («Миннесота»).