Виктор Вембаньяма и Руди Гобер – в списке кандидатов в сборную Франции из 58 человек

Франция объявила список из 58 кандидатов в сборную.

Федерация баскетбола Франции представила предварительный список из 58 игроков, которые могут сформировать состав сборной на Евробаскет-2025 и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Расширенный состав сборной Франции, объявленный во вторник, как ожидается, будет меняться в ближайшие годы в зависимости от выступлений игроков на клубном уровне.

«Проект сборной Франции зарекомендовал себя за последние восемь лет и подчеркивает глубину таланта во французском баскетболе. Учитывая неопределенность с международными календарями, нам нужно было создать широкий пул. Он, несомненно, будет меняться со временем», – сказал главный тренер национальной команды Фредерик Фату.

В список вошли такие игроки, как Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Руди Гобер («Миннесота»), Билаль Кулибали и Алекс Сарр (оба – «Вашингтон»), Заккари Рисаше («Атланта»), Гершон Ябуселе («Филадельфия») и Эван Фурнье («Олимпиакос»).