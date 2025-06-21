Руди Гобер пропустит Евробаскет-2025

Франция выступит на Евробаскете-2025 без своего звездного центрового .

Центровой «Миннесоты», двукратный серебряный призер Олимпийских игр Руди Гобер решил пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает L’Equipe.

Гобер во второй раз в своей карьере за сборную Франции пропустит крупный международный турнир. Первым был Евробаскет-2017.

Участие Виктора Вембаньямы остается под вопросом. Центровой «Сан-Антонио» все еще восстанавливается после тромба, из-за ему пришлось досрочно завершить сезон в феврале.