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Руди Гобер пропустит Евробаскет-2025

Франция выступит на Евробаскете-2025 без своего звездного центрового .

Центровой «Миннесоты», двукратный серебряный призер Олимпийских игр Руди Гобер решил пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает L’Equipe.

Гобер во второй раз в своей карьере за сборную Франции пропустит крупный международный турнир. Первым был Евробаскет-2017.

Участие Виктора Вембаньямы остается под вопросом. Центровой «Сан-Антонио» все еще восстанавливается после тромба, из-за ему пришлось досрочно завершить сезон в феврале.

Так кто все же будет чемпионом НБА?797 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
logoсборная Франции
logoМиннесота
logoРуди Гобер
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logoЕвробаскет-2025
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