Руди Гобер пропустит Евробаскет-2025
Франция выступит на Евробаскете-2025 без своего звездного центрового .
Центровой «Миннесоты», двукратный серебряный призер Олимпийских игр Руди Гобер решил пропустить предстоящий чемпионат Европы, сообщает L’Equipe.
Гобер во второй раз в своей карьере за сборную Франции пропустит крупный международный турнир. Первым был Евробаскет-2017.
Участие Виктора Вембаньямы остается под вопросом. Центровой «Сан-Антонио» все еще восстанавливается после тромба, из-за ему пришлось досрочно завершить сезон в феврале.
Так кто все же будет чемпионом НБА?797 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: L’Equipe
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