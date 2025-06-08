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Николя Батюм о финале Олимпиады-2024: «Им понадобились 2 величайшие минуты в исполнении Стефа Карри, чтобы победить нас»

Форвард сборной Франции вспомнил концовку финального матча.

«Обычно, когда с тобой случается что-то плохое, ты не хочешь это пересматривать. Но я снова смотрю на тот момент и думаю: «Как он это сделал?» Это было невероятно. Я же был на площадке, так что мне приятно быть частью великого момента. 

Мы пытались. И им пришлось сотворить вот это. Им понадобились 2 величайшие минуты в исполнении Стефа Карри, чтобы победить нас», – сказал Батюм.

Сборная США стала обладательницей золотых медалей Олимпиады-2024, обыграв в финале сборную Франции (98:87).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Old Man and The Three
logoНиколя Батюм
logoСтефен Карри
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoсборная США
logoсборная Франции
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