Николя Батюм о финале Олимпиады-2024: «Им понадобились 2 величайшие минуты в исполнении Стефа Карри, чтобы победить нас»
Форвард сборной Франции вспомнил концовку финального матча.
«Обычно, когда с тобой случается что-то плохое, ты не хочешь это пересматривать. Но я снова смотрю на тот момент и думаю: «Как он это сделал?» Это было невероятно. Я же был на площадке, так что мне приятно быть частью великого момента.
Мы пытались. И им пришлось сотворить вот это. Им понадобились 2 величайшие минуты в исполнении Стефа Карри, чтобы победить нас», – сказал Батюм.
Сборная США стала обладательницей золотых медалей Олимпиады-2024, обыграв в финале сборную Франции (98:87).
Как котируете Тайриза Халибертона?8065 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Old Man and The Three
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости