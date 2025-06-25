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Виктор Вембаньяма пропустит Евробаскет-2025

Французская суперзвезда Виктор Вембаньяма пропустит предстоящий Евробаскет-2025.

По данным Le Parisien, центровой «Сан-Антонио» не будет включен в предварительный состав сборной Франции на чемпионат Европы 2025 года. 

Вембаньяма сосредоточится на подготовке к новому сезону НБА после диагностированного тромба в плече, который преждевременно завершил его сезон-2024/25.

Ранее издание L’Équipe объявило, что звездный центровой «Миннесоты», двукратный серебряный призер Олимпийских игр Руди Гобер решил пропустить Евробаскет-2025.

Евробаскет пройдет с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Le Parisien
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoсборная Франции
logoЕвробаскет-2025
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