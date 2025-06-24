Кристапс Порзингис: «Чувствую себя отлично и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы»
Кристапс Порзингис планирует сыграть за сборную Латвии на Евробаскете-2025.
«Спасибо за поддержку и вопросы о моем здоровье. Я чувствую себя отлично все межсезонье и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы со своей национальной сборной», – написал центровой «Бостона» в соцсети.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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