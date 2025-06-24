Кристапс Порзингис: «Чувствую себя отлично и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы»

Кристапс Порзингис планирует сыграть за сборную Латвии на Евробаскете-2025.

«Спасибо за поддержку и вопросы о моем здоровье. Я чувствую себя отлично все межсезонье и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы со своей национальной сборной», – написал центровой «Бостона » в соцсети.