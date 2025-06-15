Маркус Моррис: «Порзингис не воплощает того, что «Бостону» нужно на этой позиции»
Моррис считает, что «Селтикс» стоит рассмотреть вариант обмена центрового.
«Знаешь, я не думаю, что «Бостону» нужны глобальные изменения. Буду откровенным, раз уж я теперь в медиа. Порзингис не воплощает того, что им нужно на этой позиции. Это не упрек в его адрес. Я знаю, что у него были травмы. Но я считаю, что его точно стоит выставить на рынок и посмотреть, что можно получить. Честно говоря, в нынешней ситуации в лиге вряд ли удастся выручить много», – сказал Моррис.
В прошедшем регулярном сезоне Кристапс Порзингис принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 19,5 очка (48,3% с игры, 41,2% из-за дуги), 6,8 подбора, 2,1 передачи и 1,5 блок-шота за 28,8 минуты на паркете.
В контракте игрока остался последний сезон-2025/26 с зарплатой 30,7 миллиона долларов.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Yahoo! Sports
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