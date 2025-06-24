«Сан-Антонио» проявляет интерес к Кристапсу Порзингису
«Сперс» заинтересованы в приобретении центрового «Селтикс».
«По словам источников, «Сперс» провели некоторые предварительные переговоры об обмене 218-сантиметрового центрового. Это, безусловно, стало бы увлекательным исходом для Порзингиса, если бы он оказался в восходящих «Сперс» вместе с 224-сантиметровым Виктором Вембаньямой», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
В контаркте Порзингиса остался последний сезон-2025/26, за который он получит 30,7 миллиона долларов. В плей-офф-2025 он из-за болезни в среднем набирал лишь 7,7 очка (31,6% с игры) и 4,6 подбора.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?7615 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости