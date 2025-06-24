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«Сан-Антонио» проявляет интерес к Кристапсу Порзингису

«Сперс» заинтересованы в приобретении центрового «Селтикс».

«По словам источников, «Сперс» провели некоторые предварительные переговоры об обмене 218-сантиметрового центрового. Это, безусловно, стало бы увлекательным исходом для Порзингиса, если бы он оказался в восходящих «Сперс» вместе с 224-сантиметровым Виктором Вембаньямой», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

В контаркте Порзингиса остался последний сезон-2025/26, за который он получит 30,7 миллиона долларов. В плей-офф-2025 он из-за болезни в среднем набирал лишь 7,7 очка (31,6% с игры) и 4,6 подбора. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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