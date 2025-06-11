«Бостон» готов выслушать предложения по обмену Джейлена Брауна и Деррика Уайта
«Селтикс» выслушают предложения по Джейлену Брауну и Деррику Уайту.
«Основное внимание «Селтикс» в межсезонье, насколько я понимаю, уделено Дрю Холидэю, Кристапсу Порзингису и Сэму Хаузеру.
Делают ли команды крупные предложения по поводу Джейлена Брауна и Деррика Уайта? Сто процентов. «Селтикс» предпочитают не обменивать их, насколько я понимаю, но если они получат крупное предложение, они должны рассмотреть все.
И я думаю, что они получат предложения по трем парням, на которых они сосредоточены. И они получат предложения по Деррику Уайту и Джейлену Брауну. И я думаю, что до драфта и открытия рынка свободных агентов они будут оценивать, какая сделка имеет смысл», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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