«Бостон» готов выслушать предложения по обмену Джейлена Брауна и Деррика Уайта

«Селтикс» выслушают предложения по Джейлену Брауну и Деррику Уайту.

«Основное внимание «Селтикс» в межсезонье, насколько я понимаю, уделено Дрю Холидэю, Кристапсу Порзингису и Сэму Хаузеру .

Делают ли команды крупные предложения по поводу Джейлена Брауна и Деррика Уайта ? Сто процентов. «Селтикс» предпочитают не обменивать их, насколько я понимаю, но если они получат крупное предложение, они должны рассмотреть все.

И я думаю, что они получат предложения по трем парням, на которых они сосредоточены. И они получат предложения по Деррику Уайту и Джейлену Брауну. И я думаю, что до драфта и открытия рынка свободных агентов они будут оценивать, какая сделка имеет смысл», – сказал инсайдер Шэмс Чарания .