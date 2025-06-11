32

«Бостон» готов выслушать предложения по обмену Джейлена Брауна и Деррика Уайта

«Селтикс» выслушают предложения по Джейлену Брауну и Деррику Уайту.

«Основное внимание «Селтикс» в межсезонье, насколько я понимаю, уделено Дрю Холидэю, Кристапсу Порзингису и Сэму Хаузеру.

Делают ли команды крупные предложения по поводу Джейлена Брауна и Деррика Уайта? Сто процентов. «Селтикс» предпочитают не обменивать их, насколько я понимаю, но если они получат крупное предложение, они должны рассмотреть все.

И я думаю, что они получат предложения по трем парням, на которых они сосредоточены. И они получат предложения по Деррику Уайту и Джейлену Брауну. И я думаю, что до драфта и открытия рынка свободных агентов они будут оценивать, какая сделка имеет смысл», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1435 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoБостон
logoДрю Холидэй
возможные переходы
logoНБА
Шэмс Чарания
logoДеррик Уайт
logoСэм Хаузер
logoДжейлен Браун
logoКристапс Порзингис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун перенес операцию на колене и будет готов к тренировочному лагерю
1вчера, 15:40
Как в спорте появились чемпионские перстни
15вчера, 06:00Спецпроект
«Бруклин», «Юта», «Лейкерс», «Детройт» и «Голден Стэйт» – возможные претенденты на Кристапса Порзингиса
1610 июня, 13:40
Бывшие игроки «Вашингтона» становятся чемпионами 8 лет подряд
1310 июня, 11:36
Главные новости
Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»
117 минут назад
Чарльз Баркли: «Если «Тандер» будут уступать 1-3, они не выиграют финальную серию»
2сегодня, 15:06
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
553 минуты назад
«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли
1сегодня, 15:37
«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
12сегодня, 15:27
Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк
1сегодня, 15:00
«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – главные претенденты на Дрю Холидэя
6сегодня, 14:51
Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища
1сегодня, 14:29
Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана
3сегодня, 14:20
Алекса Аврамович и Антон Астапкович спустились с Кубком Белова в шахту
1сегодня, 14:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
48 минут назад
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
сегодня, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
сегодня, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
сегодня, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
5сегодня, 09:45
«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»
сегодня, 07:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» начнет серию против «Брешии»
сегодня, 07:38