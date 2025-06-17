«Финикс» проявляет интерес к Кристапсу Порзингису и Майлзу Тернеру

«Санс» изучают возможности сделок с участием центровых.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Финикс » провел «предварительную работу» по изучению ситуации с центровым «Бостона » Кристапсом Порзингисом и входит в список команд, желающих заполучить центрового «Индианы» Майлза Тернера в качестве свободного агента.

В контаркте Порзингиса остался последний сезон-2025/26, за который он получит 30,7 миллиона долларов.

В плей-офф-2025 он из-за болезни в среднем набирал лишь 7,7 очка (31,6% с игры) и 4,6 подбора.

Шэмс Чарания сообщал, что поиск возможностей для обмена Порзингиса – один из главных приоритетов «Селтикс» в межсезонье.

По информации Чарании, между «Индианой» и Тернером существует «взаимный интерес» в вопросе нового контракта.

В текущем плей-офф центровой набирает в среднем 14,8 очка (49,8% с игры) и 4,8 подбора.