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Влад Голдин о собеседованиях с командами НБА: «В баскетболе они уже все видели. Им надо понять, какой ты человек»

Влад Голдин рассказал интересные случаи на собеседованиях с командами НБА.

«На самом деле, много интересного. Вот у меня в Юте был такой вопрос: “А что тебе залезает под кожу больше всего, что тебя раздражает?”. Я говорю: “Да ничего”, – а он оказался фанат “Мичиган Стэйт”, мой злейший враг. И в итоге он потом говорит: “Да… а ты же предложение сделал, да? Наверное, была хорошая ночь, да?”, – я думаю: “Ты, скотина…”, – я же сделал предложение, когда мы проиграли как раз “Мичиган Стэйт”. А он еще улыбается, я думаю:”Ты же прекрасно понимаешь, что ты сейчас делаешь…”

Или вот друг рассказывал – собрался давать интервью, разговаривать. Они говорят: «Привет, нас зовут так-то, так-то, так-то…», – пять человек ему представились. И в конце интервью они говорят: «Теперь повтори наши имена, пожалуйста». А прошло… ну, интервью сколько идет – минут 40…? Не то чтобы запомнить пять имен так тяжело, но когда ты 40 минут…  У тебя 15 тренировок. Тебе надо запомнить больше сотни человек… Или  с «Голден Стэйт» мы сидели, смотрели мою игру, в какой-то момент они останавливают и говорят: «Как комбинация называется»? Я-то понимаю, как она называется, но сам факт – они пытаются проверить, насколько ты в здравом уме. 

Или еще вот рассказывали, реальная история: один игрок очень задержался в аэропорту, прямо на час с чем-то. А его забирал один из сотрудников клуба. И он говорит: «Молодой человек, вы почему так задержались?», а тот: «Да я там… с девчонкой разговаривал», – «Но я тебя ждал час», – «Ну, бывает». Ну они его сразу и отправили обратно. А потом, – они же его отправляют в другую команду, – они другой команде говорят: “Вот, так и так” А потом они другой команде говорят, мол – так и так. И в итоге…

Они отменили тренировку, все, – его сразу в аэропорту отправили обратно. И после этого у него отменились все последующие тренировки. Потом начали слухи ходить: “Ну зачем тебе такой?”. Поэтому, действительно, говорят, что проверяют, –  как ты разговариваешь с людьми, как ты общаешься в отелях… какой ты человек вне баскетбола. Потому что в баскетболе они уже все видели. Ну, сколько мы там играем….? Больше сотни игр. Понятное дело: откроешь сейчас и поймешь, кто как играет. А, вот, какой ты человек, – конечно, им надо понимать. Если они тебе собираются платить – им надо быть уверенными во всем», – рассказал российской центровой в интервью «Взял мяч».

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В топ-20Майами
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RNGN
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