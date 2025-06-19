«Нужно эмоционально перезарядиться перед Летней лигой». Влад Голдин пропустит церемонию драфта

Влад Голдин пропустит церемонию драфта и будет готовиться к Летней лиге НБА.

«Меня не будет в Бруклине.

Устал от переездов после просмотров в командах. Нужно будет эмоционально перезарядиться перед Летней лигой НБА . Буду играть там 100 процентов», – заверил центровой в интервью «Взял мяч».