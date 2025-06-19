«Нужно эмоционально перезарядиться перед Летней лигой». Влад Голдин пропустит церемонию драфта
Влад Голдин пропустит церемонию драфта и будет готовиться к Летней лиге НБА.
«Меня не будет в Бруклине.
Устал от переездов после просмотров в командах. Нужно будет эмоционально перезарядиться перед Летней лигой НБА. Буду играть там 100 процентов», – заверил центровой в интервью «Взял мяч».
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Взял мяч»
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