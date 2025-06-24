Влад Голдин: «Каждый раз в Лос-Анджелесе, когда прохожу мимо кого-то, они такие: «О, Зубац!»

Влад Голдин рассказал, как он видит свою роль в команде НБА.

«На самом деле, я считаю, что я, в принципе, могу играть в любой баскетбол, в который ты меня попросишь. Если есть конкретная задача, – где надо становиться лучше, где надо развиваться, – в моем понимании, у меня достаточно таланта, чтобы я мог “перевернуть” и сказать: “Вот, теперь мне надо делать это – теперь я буду делать это”. В принципе, все меня сравнивают с этим… как его… из “Клипперс”, забыл, как зовут…

– С Ивицей Зубацем!

– С Зубацем, да. Я по Лос-Анджелесу ходил, и каждый раз, когда прохожу мимо кого-то, они такие: «О, Зубац!». Я думаю: «Нет… нет, не Зубац».

– Ну а что, хорошее сравнение. Очень хороший сезон. Причем он, ведь далеко не сразу стал такой уровень хороший показывать.

– На самом деле, если посмотреть, как развивается НБА последних лет, – то центровые и большие ребята выходят чуть позже, чем разыгрывающие. Они обычно как раз выходят и после 2-3 лет в лиге начинают… просто “переживают”, видимо, своих конкурентов и выходят в состав. Очень много показательных примеров сейчас таких, как раз один – Зубац. Как там… в Оклахоме играет…

– Хартенштайн?

– Да. Ну, он тоже же поздний достаточно.

– Да, ему тоже нужно было найти свое место, свое понимание. Тоже свою игру понять. А, кстати, эффективно ли смотреть НБА со стороны – тоже, чтобы что-то понять? Как ты думаешь? В сезоне в колледже ты говорил, не получается у тебя много смотреть?

– Ну, там немного другое желание. Всё равно смотришь друзей, всё равно смотришь, с кем ты играешь. Как бы, я больше за то, чтобы смотреть кого-то, кого я знаю. Поэтому это немного другое. Я думаю, есть смысл – просто понять, что они от тебя хотят, как они играют в сезоне. Это, понятное дело, смысл имеет, чтобы иметь представление. Насколько это тебе поможет? Не знаю.

– Ну, сейчас смотришь? Финальную серию включаешь?

– Финальную серию смотрю, конечно. Мне, конечно, там немного больно смотреть, как некоторые центровые играют. Раньше была роль “почтальона” – перекладывать мяч с передачи в кольцо, теперь просто – вправо-влево менять стороны.

– Это другая роль, да? И, по сравнению с колледжем, тоже, наверное, будет другая…?

– Сто процентов – другая роль. Надо понимать… на самом деле, каждая команда предлагает “совсем другую” роль. Я вот разговариваю, там, очень на многих интервью, – и они, действительно, просят разные вещи. Поэтому, смотря, с какой командой я пойду дальше, – с той и буду пытаться понять, что им от меня нужно. Считаю, что я тут достаточно мобилен: какую задачу получу – в ту сторону и буду развиваться, – рассказал российский центровой в интервью Дмитрию Матеранскому.