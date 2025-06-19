«Отлично пообщались!» Егор Демин рассказал о встрече с Владом Голдиным
Егор Демин рассказал о встрече с Владом Голдиным на драфт-комбайне НБА.
«В сезоне мы с Владом так и не пересеклись на паркете, но рад был видеть его на драфт-комбайне в Чикаго. Отлично пообщались!
Влад и Витя Лахин, кстати, играли с моим старшим братом Ильей за юношескую сборную России.
Желаю нашим бигменам удачи на предстоящем драфте!» – написал российский разыгрывающий в своем Telegram-канале.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости