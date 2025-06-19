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«Отлично пообщались!» Егор Демин рассказал о встрече с Владом Голдиным

Егор Демин рассказал о встрече с Владом Голдиным на драфт-комбайне НБА.

«В сезоне мы с Владом так и не пересеклись на паркете, но рад был видеть его на драфт-комбайне в Чикаго. Отлично пообщались!

Влад и Витя Лахин, кстати, играли с моим старшим братом Ильей за юношескую сборную России.

Желаю нашим бигменам удачи на предстоящем драфте!» – написал российский разыгрывающий в своем Telegram-канале.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?335 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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