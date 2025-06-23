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Демин – 13-й, Голдин – 49-й, Лахин – 55-й в преддрафтовой редакции прогноза ESPN

ESPN обновил мок-драфт-2025 НБА.

Церемония пройдет 25 июня.

Егор Демин остался на 13-й строчке («Атланта»).

«Тяжело точно определить его конечное место назначения, он прошел просмотр в большинстве клубов из Топ-20 драфта. Среди команд он считается претендентом на попадание в «Торонто» (9), «Портленд» (11) и «Чикаго» (12). А также скрытым кандидатом на выбор «Бруклина» (8).

Но он может и проскочить все эти позиции, в таком случае у «Хоукс» будут все причины взять лучшего из доступных», – рассудил Джереми Ву.

Влад Голдин также продолжает занимать 49-ю строчку («Кливленд»).

Виктор Лахин спустился до 55-й («Лейкерс»).

Под каким номером драфта видите Егора Демина?3161 голос
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЧикаго
logoКливленд
logoБруклин
logoНБА
logoдрафт НБА
logoЕгор Демин
logoАтланта
logoВлад Голдин
logoТоронто
logoВиктор Лахин
logoЛейкерс
logoПортленд
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