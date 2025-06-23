Демин – 13-й, Голдин – 49-й, Лахин – 55-й в преддрафтовой редакции прогноза ESPN

ESPN обновил мок-драфт-2025 НБА.

Церемония пройдет 25 июня.

Егор Демин остался на 13-й строчке («Атланта »).

«Тяжело точно определить его конечное место назначения, он прошел просмотр в большинстве клубов из Топ-20 драфта. Среди команд он считается претендентом на попадание в «Торонто» (9), «Портленд » (11) и «Чикаго » (12). А также скрытым кандидатом на выбор «Бруклина » (8).

Но он может и проскочить все эти позиции, в таком случае у «Хоукс» будут все причины взять лучшего из доступных», – рассудил Джереми Ву.

Влад Голдин также продолжает занимать 49-ю строчку («Кливленд»).

Виктор Лахин спустился до 55-й («Лейкерс»).