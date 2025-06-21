Андрей Мартюк, скорее всего, останется в «Локо». ЦСКА не смог договориться о сумме выкупа
ЦСКА вышел из переговоров по Андрею Мартюку.
Московский клуб не смог договориться с «Локомотивом-Кубань» о сумме выкупа за центрового. Мартюк (25 лет, 211 см), скорее всего, продолжит выступать за краснодарскую команду в следующем сезоне.
Контракт Мартюка с «Локо» рассчитан до конца сезона-2027/28.
В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Мартюк набирал 8,1 очка, 4,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?912 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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