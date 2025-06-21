Андрей Мартюк, скорее всего, останется в «Локо». ЦСКА не смог договориться о сумме выкупа

ЦСКА вышел из переговоров по Андрею Мартюку.

Московский клуб не смог договориться с «Локомот ивом-Кубань» о сумме выкупа за центрового. Мартюк (25 лет, 211 см), скорее всего, продолжит выступать за краснодарскую команду в следующем сезоне.

Контракт Мартюка с «Локо» рассчитан до конца сезона-2027/28.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Мартюк набирал 8,1 очка, 4,9 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.