«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года

Антон Квитковских останется в Краснодаре.

24-летний форвард набирал 4,6 очка и 2,7 подбора за 13,5 минуты в среднем в 56 матчах Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

Молодым баскетболистом интересовался «Уралмаш », но «Локо » принял решение воспользоваться опцией в соглашении игрока и продлить его до лета 2027 года.

Квитковских провел третий сезон за краснодарский клуб. До этого форвард играл за саратовский «Автодор».