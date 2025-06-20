«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года
Антон Квитковских останется в Краснодаре.
24-летний форвард набирал 4,6 очка и 2,7 подбора за 13,5 минуты в среднем в 56 матчах Единой лиги ВТБ в этом сезоне.
Молодым баскетболистом интересовался «Уралмаш», но «Локо» принял решение воспользоваться опцией в соглашении игрока и продлить его до лета 2027 года.
Квитковских провел третий сезон за краснодарский клуб. До этого форвард играл за саратовский «Автодор».
Так кто все же будет чемпионом НБА?142 голоса
Индиана
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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