Кевин Дюрэнт о болельщиках «Санз»: «Они хотели, чтобы я ушел»
Кевин Дюрэнт заявил, что болельщики «Финикса» хотели, чтобы он ушел.
«Они хотели, чтобы я ушел. Я рад, что они получили то, что хотели, и я получил то, что хотел.
Мы можем двигаться дальше, и удачи им в будущем», – сказал двукратный чемпион НБА.
«Финикс» обменял Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.
Так кто все же будет чемпионом НБА?2611 голосов
Индиана
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
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