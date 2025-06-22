Кевин Дюрэнт о болельщиках «Санз»: «Они хотели, чтобы я ушел»

Кевин Дюрэнт заявил, что болельщики «Финикса» хотели, чтобы он ушел.

«Они хотели, чтобы я ушел. Я рад, что они получили то, что хотели, и я получил то, что хотел.

Мы можем двигаться дальше, и удачи им в будущем», – сказал двукратный чемпион НБА .

«Финикс » обменял Дюрэнта в «Хьюстон » на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.