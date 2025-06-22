Опубликовано видео с реакцией Кевина Дюрэнта на обмен в «Хьюстон»
Кевин Дюрант отреагировал на обмен в «Хьюстон».
Сегодня стало известно, что «Финикс» обменял Дюрэнта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.
Новость об обмене звездного форварда появилась, когда Дюрэнт находился на фестивале Fanatics в Нью-Йорке перед огромной аудиторией. В сети появилось видео с реакцией игрока на обмен.
«Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет», – произнес Дюрэнт.
«Рокетс» были одним из предпочтительных вариантов обмена для Дюранта этим летом.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Timeless Sports в соцсети X
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