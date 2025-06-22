Кевин Дюрэнт о том, почему он выбрал «Рокетс»: «Мне нравятся их лидеры. Мне показалось, что я буду хорошим дополнением»

Кевин Дюрэнт рассказал, почему он выбрал «Хьюстон».

«Меня спросили, куда я хочу перейти, я дал им свои предпочтительные варианты, и вот мы здесь.

«Рокетс» провели отличный сезон. Мне нравятся их лидеры. Мне показалось, что я буду хорошим дополнением», – сказал двукратный чемпион НБА .