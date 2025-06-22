«Клипперс», «Торонто», «Кливленд» и «Денвер» претендовали на Кевина Дюрэнта
Стали известны неожиданные претенденты на Кевина Дюрэнта.
На этой неделе «Финикс» вел серьезные переговоры об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта, в первую очередь сосредоточившись на «Майами», Хьюстоне» и «Миннесоте».
Однако, согласно источникам, появились несколько неожиданных претендентов: «Торонто», «Кливленд», «Клипперс» и «Денвер».
Благодаря истекающему контракту на 54,7 млн долларов и праву на двухлетнее продление после обмена у Дюрэнта была возможность самому выбрать себе новый клуб.
В итоге «Финикс» обменял Дюрэннта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1999 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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