«Клипперс», «Торонто», «Кливленд» и «Денвер» претендовали на Кевина Дюрэнта

Стали известны неожиданные претенденты на Кевина Дюрэнта.

На этой неделе «Финикс» вел серьезные переговоры об обмене звездного форварда Кевина Дюрэнта , в первую очередь сосредоточившись на «Майами», Хьюстоне » и «Миннесоте».

Однако, согласно источникам, появились несколько неожиданных претендентов: «Торонто », «Кливленд », «Клипперс » и «Денвер».

Благодаря истекающему контракту на 54,7 млн ​​долларов и праву на двухлетнее продление после обмена у Дюрэнта была возможность самому выбрать себе новый клуб.

В итоге «Финикс» обменял Дюрэннта в «Хьюстон» на Джейлена Грина, Диллона Брукса, 10-й пик драфта-2025 и пять пиков второго раунда.