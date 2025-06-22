«Финикс» попытается избавиться от Брэдли Била
«Санз» могут выкупить контракт Брэдли Била.
Об этом сообщает репортер Эван Сайдери.
«Санз» изучат способы избавиться от Брэдли Била после приобретения Джейлена Грина. Единственный возможный вариант для «Финикса» – это выкуп, на который Билу нужно будет сначала дать согласие. После сегодняшнего обмена Кевина Дюрэнта следующим сейсмическим шагом «Финикса» станет изгнание Била», – пишет Сайдери.
В контракте Била остались два сезона – 2025/26 (53,7 млн) и 2026/27 (57,1 млн, опция игрока).
Так кто все же будет чемпионом НБА?2334 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости