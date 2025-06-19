Швед о Media Basket: «Профессионалы круто относятся к этому. К ним на последние матчи пришло столько же людей, как и на финалы Единой лиги ВТБ»

Алексей Швед высказался о Лига Ставок Media Basket.

– Как профессиональный баскетбол относится к Media Basket?

– Относятся круто. Ребята сделали отличную работу. У них очень много аудитории. Профессиональные игроки, которые закончили сезон, приезжают к ним играть. Плюс приезжают известные баскетболисты из-за границы.

Вкладываются, делают шоу. К ним на последние матчи пришло столько же людей, как и на финалы основного чемпионата. Многие, кто закончил играть, либо те, кто закончили рано сезон, приезжают и играют с известными людьми, звездами. Это дает большую огласку.

– У вас не прописано в контракте, что вы не можете играть в каких-то любительских лигах вне сезона?

– Если у тебя контракт на несколько лет, то после сезона ты не можешь. А если у тебя закончился контракт, то можешь делать все, что хочешь, – рассказал защитник «Зенита ».