«В Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну». Алексей Швед рассказал, как сорвался контракт с «Црвеной Звездой»

Алексей Швед рассказал, как его не пустили играть в Европу.

«У них был драфт, сейчас узнаем, куда три парня из России пойдут дальше. У ребят был большой перерыв, давно не играли россияне в НБА.

Сейчас тяжело уехать в Европу. Я договорился с «Црвеной Звездой », хороший контракт. Болельщики тоже хотели меня видеть, они любят русских. Не пустили из-за паспорта, в Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну. Для меня Европа закончилась очень быстро», – рассказал защитник «Зенита » в подкасте Smol Talk.