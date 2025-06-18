«В Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну». Алексей Швед рассказал, как сорвался контракт с «Црвеной Звездой»
Алексей Швед рассказал, как его не пустили играть в Европу.
«У них был драфт, сейчас узнаем, куда три парня из России пойдут дальше. У ребят был большой перерыв, давно не играли россияне в НБА.
Сейчас тяжело уехать в Европу. Я договорился с «Црвеной Звездой», хороший контракт. Болельщики тоже хотели меня видеть, они любят русских. Не пустили из-за паспорта, в Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну. Для меня Европа закончилась очень быстро», – рассказал защитник «Зенита» в подкасте Smol Talk.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Smol Talk
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