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«Уникаха» подписала Джеймса Уэбба

Джеймс Уэбб вернулся в Испанию.

«Уникаха» подписала контракт с форвардом Джеймсом Уэббом (31 год, 206 см) на замену Дилану Озетковски.

Уэбб начинал сезон-2024/25 в «Каршияке», но вынужден был покинуть команду из-за ее финансовых проблем и продолжил сезон в Китае. Форвард набирал 15,3 очка, 6,7 подбора, 1,5 передачи и 2 перехвата в 12 матчах чемпионата Турции.

Американец уже выступал в Испании, играя за «Мурсию» и «Валенсию» (2020-23 года).

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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