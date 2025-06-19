«Уникаха» подписала Джеймса Уэбба

Джеймс Уэбб вернулся в Испанию.

«Уникаха » подписала контракт с форвардом Джеймсом Уэббом (31 год, 206 см) на замену Дилану Озетковски.

Уэбб начинал сезон-2024/25 в «Каршияке», но вынужден был покинуть команду из-за ее финансовых проблем и продолжил сезон в Китае. Форвард набирал 15,3 очка, 6,7 подбора, 1,5 передачи и 2 перехвата в 12 матчах чемпионата Турции.

Американец уже выступал в Испании, играя за «Мурсию» и «Валенсию» (2020-23 года).