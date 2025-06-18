0

«Уникаха» хочет вернуть Джеймса Уэбба в Испанию

Джеймс Уэбб может снова оказаться в Европе.

31-летний американский форвард начал сезон-2024/25 в «Каршияке», но вынужден был покинуть команду из-за ее финансовых проблем. Уэбб продолжил выступление в Китае.

Форвард набирал 15,3 очка, 6,7 подбора, 1,5 передачи и 2 перехвата в 12 матчах чемпионата Турции.

«Уникаха» хочет подписать американца на следующий сезон. Уэбб уже выступал в Испании, играя за «Мурсию» и «Валенсию» (2020-23 года).

Верите, что «Индиана» вернется?1155 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
Джеймс Уэбб
возможные переходы
logoчемпионат Испании
logoКаршияка
logoУникаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. 1/2 финала. «Реал» взял верх над «Уникахой» в 4-м матче серии и вышел в финал
вчера, 22:14
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» победила «Реал» в 3-й игре серии (1-2)
815 июня, 17:12
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
13 июня, 17:56
Главные новости
Торнике Шенгелия переходит в «Барселону» с трехлетним контрактом
сегодня, 04:52
Марко Белинелли собирается завершить игровую карьеру в 39 лет
1сегодня, 04:41
Женская НБА. 20 очков Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», 34 очка Ионеску позволили «Нью-Йорку» уверенно победить «Атланту» и другие результаты
сегодня, 04:17
ACB. 1/2 финала. «Реал» взял верх над «Уникахой» в 4-м матче серии и вышел в финал
вчера, 22:14
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» разгромил «Брешию» (3-0) и стал чемпионом
вчера, 20:18
Тайриз Хэлибертон получил растяжение икроножной мышцы
16вчера, 19:14
«Индиана» обменяет 23-й пик в «Новый Орлеан» на пик 1-го раунда драфта-2026
9вчера, 18:58
Леброн Джеймс снялся в новой рекламе Amazon
4вчера, 18:34Видео
Брайан Уиндхорст: «Не исключаю, что «Финиксу» придется оставить Кевина Дюрэнта»
5вчера, 17:55
Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон избежали дисквалификации за драку
1вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Платунов завершил выступление за УНИКС
21 минуту назад
«Пари НН» подпишет Кирилла Попова из «Химок»
31 минуту назад
Андрей Лопатин продолжит выступать за УНИКС
41 минуту назадФото
Главный видео-координатор «Далласа» Макс Хупер стал главным тренером фарм-клуба организации
сегодня, 04:30
Чемпионат Франции. Финал. 28 очков Шортса помогли «Парижу» разгромить «Монако» во 2-м матче серии
вчера, 20:56
Ламело Болл продемонстрировал свои новые татуировки
10вчера, 20:52Видео
Сергей Кущенко: «Следующий сезон будет еще ярче»
2вчера, 20:45
«Торонто» проявляет интерес к Малику Монку
вчера, 20:30
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» выиграл у «Бешикташа» в 1-м матче серии
вчера, 19:31
Алексей Швед: «Еще хочу сыграть как минимум два сезона»
вчера, 19:29