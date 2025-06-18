«Уникаха» хочет вернуть Джеймса Уэбба в Испанию

Джеймс Уэбб может снова оказаться в Европе.

31-летний американский форвард начал сезон-2024/25 в «Каршияке», но вынужден был покинуть команду из-за ее финансовых проблем. Уэбб продолжил выступление в Китае.

Форвард набирал 15,3 очка, 6,7 подбора, 1,5 передачи и 2 перехвата в 12 матчах чемпионата Турции.

«Уникаха » хочет подписать американца на следующий сезон. Уэбб уже выступал в Испании, играя за «Мурсию» и «Валенсию» (2020-23 года).