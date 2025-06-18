«Уникаха» хочет вернуть Джеймса Уэбба в Испанию
Джеймс Уэбб может снова оказаться в Европе.
31-летний американский форвард начал сезон-2024/25 в «Каршияке», но вынужден был покинуть команду из-за ее финансовых проблем. Уэбб продолжил выступление в Китае.
Форвард набирал 15,3 очка, 6,7 подбора, 1,5 передачи и 2 перехвата в 12 матчах чемпионата Турции.
«Уникаха» хочет подписать американца на следующий сезон. Уэбб уже выступал в Испании, играя за «Мурсию» и «Валенсию» (2020-23 года).
Верите, что «Индиана» вернется?1155 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости