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ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии

Сегодня, 13 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Уникаха» на выезде попытается сравнять счет в серии с «Реалом».

АСВ

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Второй матч

Реал – Уникаха

13 июня, 22.15

«Реал» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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