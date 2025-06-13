ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии

Сегодня, 13 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Уникаха» на выезде попытается сравнять счет в серии с «Реалом». АСВ Плей-офф 1/2 финала (до 3 побед) Второй матч Реал – Уникаха 13 июня, 22.15 «Реал» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.