ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
Сегодня, 13 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.
«Уникаха» на выезде попытается сравнять счет в серии с «Реалом».
АСВ
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
Реал – Уникаха
13 июня, 22.15
«Реал» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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