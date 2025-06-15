ACB. 1/2 финала. «Уникаха» примет «Реал» в 3-й игре серии

Сегодня, 15 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Реал » на выезде постарается закрыть серию с «Уникахой». АСВ Плей-офф 1/2 финала (до 3 побед) Третий матч «Реал» ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.