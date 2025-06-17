ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии
Сегодня, 17 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.
«Уникаха» на домашней арене постарается сравнять счет в серии с «Реалом».
АСВ
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Четвертый матч
«Реал» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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