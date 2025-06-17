ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии

Сегодня, 17 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет один полуфинальный матч.

«Уникаха » на домашней арене постарается сравнять счет в серии с «Реалом ». АСВ Плей-офф 1/2 финала (до 3 побед) Четвертый матч «Реал» ведет в серии – 2-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.