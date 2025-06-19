Объявлен состав участников сезона Еврокубка-2025/26

Еврокубок объявил список из 20 команд-участниц сезона-2025/26 .

Два испанских клуба – «Ховентуд» и «Гран-Канария» – покинули Еврокубок , решив присоединиться к Лиге чемпионов ФИБА. Литовский «Вулвз» запросил приостановку лицензии.

Еврокубок стартует 30 сентября 2025 года. Финал состоится 28 апреля или 1 мая 2026 года.

Состав участников Еврокубка-2025/26:

«Литкабелис» (Литва), «Арис» (Греция), «Бахчешехир» (Турция), «Манреса» (Испания), «Бешикташ» (Турция), «Будучность» (Черногория), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бурк» (Франция»), «Тренто» (Италия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Лондон» (Великобритания), «Нептунас» (Литва), «Хемниц 99» (Германия), «Паниониос» (Греция), «Ульм» (Германия), «Шленск» (Польша), «Тюрк-Телеком» (Турция), «Клюж» (Румыния), «Венеция» (Италия), «Гамбург» (Германия).