«Вулвз» из Вильнюса приостанавливают свою деятельность в связи с финансовыми проблемами

«Вулвз» не смогли реализовать свои амбиции.

Клуб действовал в рамках самого высокого бюджета среди команд из Вильнюса – около 5 миллионов евро в сезон.

Команда выступала в Еврокубке и дошла до 1/8 финала в этом году, где уступила румынскому «Клужу».

«Вулвз» не стали подавать документы на участие в следующем сезоне турнира и попросил литовскую федерацию временнно отозвать свою лицензию, ориентировочно на 2 года.

Владелец команды объяснил свои действия.

«У нас были возможности стать сильной командой, вдохновляющей наше баскетбольное сообщество. У меня была идея профессионального клуба, который поднимет авторитет Вильнюса дома и в международной среде.

Но надо признать, что проект провалился в спортивном плане, что негативно повлияло на его коммерческий потенциал.

Окончательное решение было мною принято после оценки изменений на европейской баскетбольной арене. Как показал опыт, литовский рынок слишком мал, чтобы содержать несколько команд международного уровня. Просто нет экономической базы», – заключил Гядиминас Жемялис.