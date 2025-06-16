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«Бурк» подписал Дариуса Макги и Адама Мококу

«Бурк» укрепил заднюю линию.

К команде присоединились защитники Дариус Макги и Адам Мокока.

Макги провел 5 сезонов в NCAA и один в лиге развития НБА. Американец (26 лет) отыграл первый сезон в Европе в Германии, выступая за «Телеком» из Бонна.  На его счету 16,1 очка, 3,8 передачи и 2,1 подбора в Лиге чемпионов.

Мокока (26 лет, Франция, 196 см) провел 2 сезона в НБА в «Чикаго», но не пробился в ротацию и последние годы выступал во Франции, Италии и Румынии.

На его счету 11,8 очка, 2,6 передачи и 3,2 подбора в Еврокубке в последнем сезоне за «Клуж».

«Бурк» также продлил сотрудничество с американским форвардом Эдрианом Нельсоном на следующий сезон.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Бурка»
Эдриан Нельсон
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