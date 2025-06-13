«Гран-Канария» сменила Еврокубок на Лигу чемпионов ФИБА в следующем сезоне
«Гран-Канария» будет выступать в Лиге чемпионов.
Испанский клуб вышел в финал Еврокубка в этом розыгрыше, где уступил «Хапоэлю» из Тель-Авива.
Организация сообщила о подаче документов на участие в Лиге чемпионов в сезоне-2025/26.
Турнир от ФИБА привлекает все больше внимания на фоне сотрудничества федерации с НБА по поводу ее европейского проекта.
В следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют также «Альба» и «Ховентуд». Полный список участников станет ясен на следующей неделе.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Гран-Канарии»
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