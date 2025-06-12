Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
Марко Барац возглавил «Бахчешехир».
36-летний сербский специалист дорос до роли главного тренера в боснийском «Игокеа», последние три года тренировал сербскую «Мегу».
Барац возглавит турецкий «Бахчешехир», который только что покинул Деян Радонич.
В этом году клуб дошел до полуфиналов Еврокубка и национального чемпионата.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
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