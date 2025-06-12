Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»

Марко Барац возглавил «Бахчешехир».

36-летний сербский специалист дорос до роли главного тренера в боснийском «Игокеа», последние три года тренировал сербскую «Мегу».

Барац возглавит турецкий «Бахчешехир», который только что покинул Деян Радонич.

В этом году клуб дошел до полуфиналов Еврокубка и национального чемпионата.