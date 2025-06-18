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Индивидуальный тренер Егора Демина: «Еще даже близко не раскрыл свой потенциал»

Индивидуальный тренер из Лос-Анджелеса рассказал о работе с Егором Деминым.

«Работа началась давно. Он работал день и ночь, столкнулся с трудностями, и все списали его со счетов.

Он закален испытаниями и доказал, что у него есть все необходимое для успеха. И самое удивительное – он еще даже близко не раскрыл свой потенциал. Все только начинается», – написал Закари Гонзалес на своей странице в соцсети X.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Закари Гонзалеса в соцсети X
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