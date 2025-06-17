Еще 6 игроков получили приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА-2025

Стали известны имена еще 6 приглашенных.

Как сообщает ESPN, в «зеленую комнату» драфта-2025 попадут Ноа Эссанг, Коллин Мюррэй-Бойлс, Лиам Макнили, Нолан Траоре , Томас Сорбер и Уилл Райли.

Ранее приглашения получили Купер Флэгг , Дилан Харпер, Эйс Бэйли, Ви Джей Эджкомб , Тре Джонсон, Хаман Малуач , Джеремайя Фирс, Кон Нуппель, Каспарас Якученис, Егор Демин , Картер Брайант, Дерик Куин и Аса Ньюэлл.

По данным источников, на этой неделе ожидается отправка еще пяти приглашений, в результате чего общее число игроков в «зеленой комнате» достигнет 24.

«Зеленая комната» – это зона рядом со сценой на церемонии драфта, где игроки, их семьи и агенты ждут, когда комиссар НБА Адам Сильвер объявит их имена после выбора той или иной командой. Каждый игрок может пригласить до шести человек за свой стол.

Получение приглашения считается хорошим знаком для перспектив игрока на драфте. Однако бывали случаи, когда игроки из «зеленой комнаты» опускались во второй раунд (Бол Бол, Дейонта Дэвис, Ник Клэкстон , Мацей Лампе, Рашард Льюис ).

В прошлом году 2 из 20 приглашенных – Джонни Ферфи и Кайл Филиповски – в итоге были выбраны только во втором раунде.