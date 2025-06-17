1

Еще 6 игроков получили приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА-2025

Стали известны имена еще 6 приглашенных.

Как сообщает ESPN, в «зеленую комнату» драфта-2025 попадут Ноа Эссанг, Коллин Мюррэй-Бойлс, Лиам Макнили, Нолан Траоре, Томас Сорбер и Уилл Райли.

Ранее приглашения получили Купер Флэгг, Дилан Харпер, Эйс Бэйли, Ви Джей Эджкомб, Тре Джонсон, Хаман Малуач, Джеремайя Фирс, Кон Нуппель, Каспарас Якученис, Егор Демин, Картер Брайант, Дерик Куин и Аса Ньюэлл.

По данным источников, на этой неделе ожидается отправка еще пяти приглашений, в результате чего общее число игроков в «зеленой комнате» достигнет 24.

«Зеленая комната» – это зона рядом со сценой на церемонии драфта, где игроки, их семьи и агенты ждут, когда комиссар НБА Адам Сильвер объявит их имена после выбора той или иной командой. Каждый игрок может пригласить до шести человек за свой стол.

Получение приглашения считается хорошим знаком для перспектив игрока на драфте. Однако бывали случаи, когда игроки из «зеленой комнаты» опускались во второй раунд (Бол Бол, Дейонта Дэвис, Ник Клэкстон, Мацей Лампе, Рашард Льюис).

В прошлом году 2 из 20 приглашенных – Джонни Ферфи и Кайл Филиповски – в итоге были выбраны только во втором раунде.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?4502 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoдрафт НБА
logoДжонни Ферфи
logoХаман Малуач
Ноа Эссанг
logoКоллин Мюррэй-Бойлс
Нолан Траоре
logoРашард Льюис
logoВи Джей Эджкомб
logoДилан Харпер
logoМацей Лампе
logoТре Джонсон
logoНБА
logoЕгор Демин
Эйс Бэйли
logoКупер Флэгг
logoКайл Филиповски
Уилл Райли
Дейонта Дэвис
logoНик Клэкстон
Картер Брайант
Лиам Макнили
Джеремайя Фирс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта
2вчера, 19:43
Драфт НБА: под каким номером уйдет Демин и выберут ли Голдина?
1вчера, 11:59
Егор Демин тренируется по методике Кобе Брайанта, Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта
214 июня, 17:20Видео
Главные новости
«Финикс» проявляет интерес к Кристапсу Порзингису и Майлзу Тернеру
213 минут назад
Аарон Несмит и Беннедикт Матурин стали авторами лучших моментов 5-й игры финала НБА
45 минут назадВидео
10% – шансы «Индианы» на камбэк с 2-3 в финале плей-офф НБА по версии букмекеров
246 минут назад
«Финикс» хочет получить Стефона Касла и 2-й пик за Кевина Дюрэнта
19сегодня, 06:04
«Финикс» разочарован предложением «Хьюстона» по обмену Кевина Дюрэнта
14сегодня, 05:33
Бобби Портис: «Этим летом я думаю только о Бобби Портисе. Хочу справедливой оплаты»
4сегодня, 05:02
Президент «Орландо»: «Мы делаем ставку на себя и верим, что пики не будут высокими»
9сегодня, 04:47
Рик Карлайл: «Халибертон не на 100% здоров. Но я не думаю, что он пропустит следующий матч»
5сегодня, 04:25
Шэй Гилджес-Александер провел 15-й матч плей-офф, в котором набирал больше 30 очков
2сегодня, 03:57
Джейлен Уильямс набрал 40 очков в 5-м матче финала с «Индианой»
7сегодня, 03:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Дэйгнолт: «У нас нет такого, что вот есть второй парень, первый или третий. Мы помогаем каждому игроку расти и прогрессировать»
58 минут назад
Помощник генменеджера «Денвера» Томас Балцетис покидает команду после 12 лет работы
сегодня, 06:04
Остин Ривз: «Хочу провести всю карьеру в Лос-Анджелесе»
2сегодня, 05:40
Игорь Знаменский об обмене Бэйна: «Мне интересно, куда смотрит «Мемфис»
6сегодня, 05:16
Бобби Портис: «Не верю, что Яннис может уйти из «Милуоки»
1сегодня, 05:09
Шэй Гилджес-Александер: «Когда Карузо говорит, все слушают»
6сегодня, 05:06
«Оклахома» стала первой командой в истории НБА с 12+ блок-шотами и 15+ перехватами в матче финала
1сегодня, 04:43
Марк Дэйгнолт: «Джейлен Уильямс – это мощь»
сегодня, 04:29
Тайриз Халибертон: «Если я могу ходить – буду играть»
сегодня, 04:20
Тайриз Халибертон впервые в карьере завершил матч плей-офф с 0 попаданий с игры
4сегодня, 04:09