Егор Демин: «Стал уделять большое внимание разбору игровых моментов по видео»
Егор Демин рассказал о важной части подготовки к драфту НБА.
«Разбор игровых моментов по видео является важной частью процесса. Этому я стал уделять большое внимание.
Тренер показывает мне конкретные фрагменты с игроками НБА, чьи движения, как мы считаем, будут похожи на те, что выполняю я. Это дает наглядное представление перед тем, как отрабатывать подобные действия на тренировках», – пишет российский разыгрывающий в своем Telegram-канале.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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