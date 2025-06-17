Егор Демин: «Стал уделять большое внимание разбору игровых моментов по видео»

Егор Демин рассказал о важной части подготовки к драфту НБА.

«Разбор игровых моментов по видео является важной частью процесса. Этому я стал уделять большое внимание.

Тренер показывает мне конкретные фрагменты с игроками НБА , чьи движения, как мы считаем, будут похожи на те, что выполняю я. Это дает наглядное представление перед тем, как отрабатывать подобные действия на тренировках», – пишет российский разыгрывающий в своем Telegram-канале.