1

Егор Демин – на 13-м месте в новом мок-драфте ESPN, Влад Голдин – 49-й, Виктор Лахин – 51-й

ESPN прогнозирует Егору Демину 13-е место на драфте 2025 года.

Эксперты ESPN выпустили очередной прогноз драфта НБА 2025 года. В него по-прежнему входят трое россиян – Егор Демин (13), Влад Голдин (49) и Виктор Лахин (51).

«Команды-соперники считают, что если «Атланта» сохранит оба своих пика (13 и 22), то постарается выбрать в первом раунде разыгрывающего и бигмена. Порядок, в котором они будут расставлять приоритеты, будет зависеть от того, как сложится драфт перед ними. Талант Демина как плеймейкера станет интересной ставкой, если он еще будет доступен к этому моменту. В числе кандидатов на этот номер также рассматриваются бигмены Эссенге, Берингер и Ньюэлл.

Демин провел обширную серию тренировок с различными командами, стремясь продемонстрировать свой талант в соревновательных условиях. К нему проявляют интерес команды из первой десятки, но также возможен сценарий, при котором он выпадет из лотереи. Сочетание габаритов и видения площадки должно позволить ему играть по всему периметру, при условии, что он добьется прогресса в броске в прыжке, что он уже продемонстрировал во время впечатляющей тренировки для скаутов», – пишет эксперт Джереми Ву.

Верите, что «Индиана» вернется?554 голоса
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoЕгор Демин
logoдрафт НБА
logoВиктор Лахин
logoНБА
logoВлад Голдин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еще 6 игроков получили приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА-2025
4сегодня, 06:37
Егор Демин, Дерик Куин, Картер Брайант и Аса Ньюэлл – основные претенденты на попадание в «Чикаго» с 12-го места драфта
2вчера, 19:43
Драфт НБА: под каким номером уйдет Демин и выберут ли Голдина?
1вчера, 11:59
Oregon Live о Егоре Демине: «У «Блэйзерс» уже есть молодой игрок на позиции разыгрывающего в лице Скута Хендерсона. Нужен ли им еще один? Вряд ли»
515 июня, 13:58
Главные новости
«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном
9 минут назад
Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф
130 минут назад
Егор Демин: «Стал уделять большое внимание разбору игровых моментов по видео»
50 минут назад
Эйс Бэйли может упасть на драфте из-за нежелания посещать команды
4сегодня, 14:54
Кевин Дюрэнт был заинтересован в обмене в «Бостон» перед дедлайном
6сегодня, 14:21
Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»
12сегодня, 13:45
Хавьер Паскуаль покинет «Зенит» (Eurohoops)
10сегодня, 13:27
Илона Корстин: «Если бы от «Химок» была заявка, мы бы рассмотрели»
1сегодня, 13:15
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
14сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джастин Андерсон покинет «Барселону»
48 секунд назад
Сергей Иванов: «Не проводить плей‑ин – это решение клубов»
158 минут назад
Илона Корстин: «Допустили «Самару» условно, на один сезон»
3сегодня, 14:02
«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом
сегодня, 13:55
Сергей Кущенко: «До конца июня объявим всех участников Суперкубка Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:35
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
сегодня, 12:35
ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 1-м матче серии
сегодня, 12:35
Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»
1сегодня, 12:31