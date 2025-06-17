Егор Демин – на 13-м месте в новом мок-драфте ESPN, Влад Голдин – 49-й, Виктор Лахин – 51-й

ESPN прогнозирует Егору Демину 13-е место на драфте 2025 года.

Эксперты ESPN выпустили очередной прогноз драфта НБА 2025 года. В него по-прежнему входят трое россиян – Егор Демин (13), Влад Голдин (49) и Виктор Лахин (51).

«Команды-соперники считают, что если «Атланта» сохранит оба своих пика (13 и 22), то постарается выбрать в первом раунде разыгрывающего и бигмена. Порядок, в котором они будут расставлять приоритеты, будет зависеть от того, как сложится драфт перед ними. Талант Демина как плеймейкера станет интересной ставкой, если он еще будет доступен к этому моменту. В числе кандидатов на этот номер также рассматриваются бигмены Эссенге, Берингер и Ньюэлл.

Демин провел обширную серию тренировок с различными командами, стремясь продемонстрировать свой талант в соревновательных условиях. К нему проявляют интерес команды из первой десятки, но также возможен сценарий, при котором он выпадет из лотереи. Сочетание габаритов и видения площадки должно позволить ему играть по всему периметру, при условии, что он добьется прогресса в броске в прыжке, что он уже продемонстрировал во время впечатляющей тренировки для скаутов», – пишет эксперт Джереми Ву.